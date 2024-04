Amprion stellt groben Trassenverlauf für Rhein-Main-Link vor

Warburg. Es wird konkreter, auch wenn es bislang nur ein grober Vorschlag ist: Amprion hat nach eigenen Angaben einen groben Trassenverlauf für die Gleichstromverbindung Rhein-Main-Link entwickelt. Diesen Trassenvorschlag stellt der Übertragungsnetzbetreiber seit dem 11. März in rund 50 Orten entlang des Planungsraum es in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen persönlich vor und informiert über die anstehenden Verfahrensschritte und Beteiligungsmöglichkeiten.

Wie in der Sitzung im Bauausschuss versprochen, bei den sogenannten Bürgerinfomärkten – insgesamt 25 an der Zahl, fünf davon im Kreis Höxter. Planungsraum Grundlage für den Verlauf des Rhein-Main-Links ist den Angaben zufolge der im November 2023 durch die Bundesnetzagentur im Umweltbericht veröffentlichte sogenannte Präferenzraum. Innerhalb dieses fünf bis zehn Kilometer breiten Planungsraumes hat Amprion einen Vorschlag zum Trassenverlauf auf Basis von Umwelt- und Raumverträglichkeitsaspekten entwickel

Amprion Trassenverlauf Rhein-Main-Link Gleichstromverbindung Planungsraum

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Rhein-Neckar-Zeitung' (Heidelberg) zu den juristischen Entscheidungen gegen Donald TrumpHeidelberg (ots) - Licht und Schatten folgten am Montag für Donald Trump dicht aufeinander. So stellt es zwar eine Niederlage für den Republikaner dar, dass er sich in drei Wochen im ersten strafrechtlichen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Rhein-Neckar Löwen kämpfen im Europapokal gegen den Liga-FrustDie Rhein-Neckar Löwen spielen eine enttäuschende Saison in der Handball-Bundesliga. In der European League können sie eine schwache Spielzeit zwar nicht mehr komplett retten, aber zumindest aufhübschen.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Rhein Fire: Warum Quarterback Jadrian Clark so gerne auswärts spielt​Natürlich seien die Fans von Rhein Fire die besten der Welt, merkte Quarterback Jadrian Clark in einem Interview an. Trotzdem spiele er sehr gerne auswärts. Was der Grund dafür ist.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Frauenpower bei der Feuerwehr im Rhein-Sieg-KreisNina Zehe-Lindau macht mit 18 ihre Abschlussprüfung bei der Feuerwehr.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Rhein-Neckar Löwen : | Play-off | European League 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel RK Nexe Nasice - Rhein-Neckar Löwen

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Rhein-Neckar Air fliegt im Sommer von Mannheim nach FriedrichshafenRhein-Neckar Air konkretisiert ihren Sommerflugplan. Laut 'CH-Aviation' fliegt die Fluggesellschaft aus Mannheim ab dem 17. Mai nach Friedrichshafen. Die Route soll bis zum 4. Oktober jeden Freitag angeboten werden.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »