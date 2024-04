Ampel-Koalition einigt sich auf Gesetzesgrundlage für Bezahlkarte für Geflüchtete

Die Ampel-Koalition hat sich auf eine Gesetzesgrundlage für die Bezahlkarte für Geflüchtete geeinigt. Mit der Karte oder als Geldleistung können nun alle notwendigen Bedarfe vor Ort gedeckt werden. Überweisungen ins Ausland sind jedoch nicht möglich. Das Gesetz garantiert zudem die Teilhabe der Geflüchteten am gesellschaftlichen Leben. Kommunen sind verpflichtet, zusätzlich benötigtes Geld in Bar auszuzahlen. Die bundesweite Einführung der Bezahlkarte soll verhindern, dass Migranten Bargeld in ihre Heimatländer schicken.