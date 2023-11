Amira Pocher und Biyon Kattilathu: Geht da was? Freundin Evi spricht Klartext

Und genau diesen Gedanken scheinen auch ihrer Follower zu haben und fragen bei ihr nach. „Hast du wieder Kontakt?“, will ein User wissen. „Nochmal: JA“, lautet ihre klare Antwort. „Ich sehe die Würmchen regelmäßig. Dadurch sieht man sich natürlich auch – was irgendwie verständlich ist“, schreibt Evi weiter.Wie eng ihre Freundschaft mitterweile wieder ist, weiß man nicht genau.

RTL_COM: Amira Pocher und Biyon Kattilathu: Was läuft da? Freundin Evi redet KlartextSie hat schon einen neuen Mitbewohner

PROMIFLASH: Im Trennungsdrama: Amira Pocher happy beim KlavierunterrichtAmira Pocher (31) klimpert die Gerüchte einfach weg! Im August gaben sie und ihr Ehemann Oliver Pocher (45) das Ende ihrer Ehe bekannt. Inzwischen gibt es zahlreiche Gerüchte, dass die Moderatorin mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) schon wieder einen neuen Partner hat.

DERSPIEGEL: Nach Trennung von Partnerin Amira: Oliver Pocher setzt Podcast mit Ex-Frau fort»Der Podcast bleibt in der Familie.«: Nach der Liebe endete auch die berufliche Beziehung zwischen Amira und Oliver Pocher. Doch der Comedian will »Die Pochers« fortführen: mit Amiras Vorgängerin Alessandra Meyer-Wölden.

RTL_COM: Ablenkung vom Trennungsdrama: Amira Pocher macht jetzt erstmal PianoAmira Pocher, die Ehefrau von Oliver Pocher, lenkt sich von der Trennung ab und spielt jetzt Klavier.

GALA: Oliver Pocher: Er teilt wieder ein Hochzeitsfoto mit AmiraJetzt teilt Oliver Pocher wieder ein Hochzeitsfoto, das ihn und seine Noch-Ehefrau zeigt. Dieses Mal trauert er aber nicht (nur), sondern stichelt vor allem.

WATSON_DE: Oliver und Amira Pocher: Trennung und Podcast-EndeOliver und Amira Pocher haben ihre Trennung bestätigt und werden ihren gemeinsamen Podcast nicht fortsetzen. Stattdessen wird Pochers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden den Platz einnehmen. Die Trennung der Pochers hat bereits prominente Reaktionen hervorgerufen.

