Amira Pocher und Biyon Kattilathu ein Paar? Freundin Evi weiß, was läuft - und teilt es öffentlich mit!

Sind Amira Pocher und Biyon Kattilathu ein Paar? Freundin Evi weiß, was läuft - und redet Klartext!Evi war lange Zeit eine sehr enge Freundin von Amira Pocher – bis es Anfang des Jahres zum großen Bruch und bösen Anschuldigungen kam.

Amira selbst hat sich zu den Gerüchten bislang nicht geäußert – stattdessen gibt ihre ehemalige enge Freundin Evi ein Beziehungs-Update, das eindeutiger nicht sein könnte.„Denkst du, dass die Gerüchte stimmen?“, will einer ihrer Follower während einer Fragerunde auf Instagram wissen. „Ich weiß, dass die Gerüchte nicht stimmen!!!“, stellt Evi unmissverständlich klar.

Und genau diesen Gedanken scheinen auch ihrer Follower zu haben und fragen bei ihr nach. „Hast du wieder Kontakt?“, will ein User wissen. „Nochmal: JA“, lautet ihre klare Antwort. „Ich sehe die Würmchen regelmäßig. Dadurch sieht man sich natürlich auch – was irgendwie verständlich ist“, schreibt Evi weiter.Wie eng ihre Freundschaft mitterweile wieder ist, weiß man nicht genau. headtopics.com

Oliver Pocher beendet Podcast-Zusammenarbeit mit Amira nach Biyon-SchlagzeilenOliver Pocher reagiert deutlich auf die Beziehungsgerüchte um seine Ex und Biyon und beendet die Podcast-Zusammenarbeit mit Amira wegen Vertrauensverlust. Weiterlesen ⮕

Oliver Pocher ersetzt Amira Pocher im Podcast durch Alessandra Meyer-WöldenOliver Pocher überrascht mit der Entscheidung, seine Noch-Ehefrau Amira Pocher im Paar-Podcast durch seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden zu ersetzen. Die erste Folge von 'Die Pocher - frisch recycelt' mit den beiden wird am kommenden Freitag veröffentlicht. Weiterlesen ⮕

Oliver Pocher ersetzt Amira Pocher im Podcast durch Alessandra Meyer-WöldenNach der Trennung von Amira und Oliver Pocher überrascht der Komiker mit einem Post auf Instagram: Er holt seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden ins Boot und ersetzt Amira im Paar-Podcast. Weiterlesen ⮕

Einseitige Sexflaute? Oliver Pocher teilt gegen Amira aus!Was will er wohl damit sagen? Vor wenigen Monaten hatten Oliver (45) und Amira Pocher (31) bestätigt, was Fans schon einige Wochen zuvor vermutet hatten: Ihre Ehe ist am Ende. Weiterlesen ⮕

Amira Pocher: Trennung von Oliver schon länger?Ein Youtuber behauptet, dass Amira und Oliver Pocher schon viel länger getrennt sind als bisher bekannt. Er gibt Einblicke aus erster Hand und widerspricht den Berichten über eine angebliche Affäre als Trennungsgrund. Weiterlesen ⮕

Amira Pocher: Moderatorin plant Hausbau in KölnAmira Pocher hat angeblich ein Grundstück in Köln erworben und plant den Bau eines Hauses. Das Grundstück liegt in der Nähe des Hauses, das sie mit Oliver Pocher bewohnt hat. Die beiden haben sich vor kurzem getrennt. Weiterlesen ⮕