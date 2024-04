Amira Pocher teilt Foto aus dem Krankenhaus

Es war ein Schock für ihre Fans: Auf Instagram teilte Amira Pocher plötzlich ein Foto aus dem Krankenhaus , das sie wegen schlimmer Beschwerden aufsuchte. Köln – Amira Pocher (31) hat keine leichten Monate hinter sich. Im August 2023 wurde das Ehe-Aus mit ihrem Noch-Ehemann Oliver Pocher (46) bekannt. Seitdem ist das Ex-Paar in einen bösen Rosenkrieg verwickelt. Nun musste die Podcasterin leider erneut einen bitteren Rückschlag verkraften. Dieses Mal ließ Amira ihre Gesundheit im Stich.

In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto, das einen Krankenhausflur zeigt.Die Diagnose gab Amira Pocher auch gleich bekannt. „Sehnenscheidenentzündung am linken Fuß. Läuft“, kommentierte sie den Schnappschuss ironisch.In der nächsten Story erzählt Amira Pocher ihren eine Million Followern, wie es überhaupt dazu kam. „Ja, Sehnenscheidenentzündung hatte ich auch noch nie“, erklärt sie. „Ich habe mich noch gewundert, was das war. Es ging Freitag nach dem Training lo

Amira Pocher Krankenhaus Sehnenscheidenentzündung Fuß

