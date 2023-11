Amira Pocher: Neuanfang mit Eigenheim? Olli Pochers Ex soll große Pläne haben!

Vor wenigen Tagen postete die 31-Jährige ein ominöses Foto von einem Notar-Türschild. Das Ganze versah die Moderatorin mit einem Haus-Icon-Symbol und dem Wort „SOON“ – also „bald“. Was genau dahinter steckt, will BILD nun erfahren haben.

Amira soll vor einigen Wochen ein Grundstück in Köln erworben haben, auf dem sie nun ein Haus bauen will. Beim Notar-Besuch soll die Moderatorin dafür alles unter Dach und Fach gebracht haben.Das Grundstück soll nicht weit von dem Haus liegen, das sie mit Oliver Pocher bewohnt hat und in dem der Komiker weiterhin lebt. Im Sinne der beiden gemeinsamen Kinder wäre ein nahegelegenes neues Zuhause mit Mama also für alle eine praktische Lösung.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PROMIFLASH: Amira-Ersatz: Olli Pochers Podcast jetzt mit Ex-Frau Sandy!Oliver Pocher beendete wütend die Zusammenarbeit mit seiner Noch-Ehefrau Amira am gemeinsamen Podcast. Doch das bedeutet nicht das Ende!

Herkunft: promiflash | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: „Die Pochers'-Podcast: Oliver Pocher sitzt jetzt mit „recycelter' Ex-Frau am MikroRosenkrieg bei den Pochers

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Nach Trennung von Partnerin Amira: Oliver Pocher setzt Podcast mit Ex-Frau fort»Der Podcast bleibt in der Familie.«: Nach der Liebe endete auch die berufliche Beziehung zwischen Amira und Oliver Pocher. Doch der Comedian will »Die Pochers« fortführen: mit Amiras Vorgängerin Alessandra Meyer-Wölden.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Ablenkung vom Trennungsdrama: Amira Pocher macht jetzt erstmal PianoAmira Pocher, die Ehefrau von Oliver Pocher, lenkt sich von der Trennung ab und spielt jetzt Klavier.

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

GALA: Oliver Pocher: Er teilt wieder ein Hochzeitsfoto mit AmiraJetzt teilt Oliver Pocher wieder ein Hochzeitsfoto, das ihn und seine Noch-Ehefrau zeigt. Dieses Mal trauert er aber nicht (nur), sondern stichelt vor allem.

Herkunft: gala | Weiterlesen ⮕

PROMIFLASH: Im Trennungsdrama: Amira Pocher happy beim KlavierunterrichtAmira Pocher (31) klimpert die Gerüchte einfach weg! Im August gaben sie und ihr Ehemann Oliver Pocher (45) das Ende ihrer Ehe bekannt. Inzwischen gibt es zahlreiche Gerüchte, dass die Moderatorin mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) schon wieder einen neuen Partner hat.

Herkunft: promiflash | Weiterlesen ⮕