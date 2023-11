AMD Ryzen Threadripper ist zurück – auch im Desktop. ComputerBase hat die „High-End-Desktop“-Modelle Threadripper 7980X mit 64 und 7970X mit 32 Kernen getestet. Dabei fühlte sich die Redaktion sofort ins Jahr 2020 zurückversetzt und hatte neben brachialer Leistung wieder einmal auch mit „zu vielen Threads“ zu kämpfen. AMD unterschiedet die neuen Threadripper 7000 in zwei Familien: „Pro“ für Workstations und ohne Zusatz als Lösung für den High-End-Desktop (HEDT).

Das HEDT-Segment war im Grunde genommen seit einigen Jahren tot. Die letzten Produkte für den Markt zwischen klassischem „Mainstream-Desktop“ unud Workstation waren ebenfalls Threadripper, Ende 2019 allerdings noch auf Basis von Zen 2. Damals schaffte es Ryzen, angeführt vom Ryzen Threadripper 3990X mit 64 Kernen, Intels HEDT-Bemühungen komplett zu begraben – Intel hat sie seitdem nicht mehr ausgebuddelt.AMD Threadripper 7000 meldet sich nun deutlich präsenter zurück und schließt letztlich eher an die Threadripper-3000-Generation an und nicht an den extrem kurzweiligen 5000er-Lückenfüller., am 2





