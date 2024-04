Amazon Prime widmet dem Hamburger „Säurefassmörder“ Lutz Reinstrom ein Serienporträt

Bis hundertmal Jack the Ripper gesellt, da widmet Amazon Prime dem Hamburger „Säurefassmörder“ Lutz Reinstrom nun ein Serienporträt. Wobei Raik Doormann, so heißt er im Sechsteiler von Florian Schwarz (Buch: Dirk Morgenstern & Michael Proehl), anfangs ein normales Arschloch der Achtzigerjahre ist. Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen.

Weil sein Beruf dem Zeitgeist widerspricht, wird der Pelzhändler arbeitslos und lässt seinen Frust als Hausmann mit berufstätiger Frau an denen aus, die er auch vorher verachtet hat. Im selbstgebauten Atomschutzbunker unterm Vorstadthaus eskaliert sein verbaler Sexismus zur physischen Folter. Und wie Oliver Masucci Doormanns Machtgeilheit mit Charme und Schnauzer verkörpert – das ist von surrealer Wahrhaftigkeit. Bekannt, da er die zerstückelten Überreste seiner Opfer in Säurefässern vergraben hatte

