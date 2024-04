Amazon Fresh: Automatisierte Supermärkte mit menschlicher Unterstützung

Amazon brüstete sich mit automatisierten Supermärkten, die mit modernsten Sensoren und künstlicher Intelligenz ausgestattet waren. In Wahrheit sollten es aber mehr als 1.000 menschliche Arbeitskräfte gewesen sein, die den Laden am Laufen hielten. Unter dem Namen „ Amazon Fresh“ betreibt der Tech-Gigant Supermärkte, in denen sich vor Ort einkaufen lässt.

Dabei kam eine Technologie namens „Just Walk Out“ zum Einsatz, die den Einkauf vollautomatisch abwickeln sollte: Das Unternehmen warb mit „kassenlosem Einkaufen“: Kameras und Sensoren sollten die Einkaufenden genau verfolgen und automatisch die Waren scannen Die Kunden mussten beim Betreten des Ladens einen QR-Code scannen und konnten nach ihrem Einkauf einfach aus dem Laden spazieren, ganz ohne lästige Kassen Wie sich zudem herausstellte, funktionierte das System jedoch nur durch mehr als 1.000 indische Arbeitskräfte, welche die Videos ansahen und kennzeichnete

