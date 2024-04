Amazon bringt das Onlinerollenspiel 'soll' in den Westen

soll 2024 im Westen erscheinen für PC, PS5 und Xbox Series X . Amazon soll das Onlinerollenspiel in den Westen bringen, in Südkorea läuft es schon seit 2023. Jetzt, gerade im April 2024 findet ein Beta-Test statt, der eigentlich vertraulich ist. Die Spiele r sprechen trotzdem darüber.Das ist ein geschlossener Beta-Test für PC, PS5 und Xbox Series X /S. Er begann am 10. April 22 Uhr und endet am 17. April 2024.

Im Eröffnungs-Post wird das MMORPG vor allem als direkte Konkurrenz zum westlichen MMORPG Ashes of Creation gesehen: Es ist zu hoffen, dass Amazon uns bald die Gelegenheit gibt, uns selbst vom Spiel zu überzeugen und vielleicht dann auch ohne NDA. Die Grafik, richtig was manche sagen, die ist echt der Hammer, das schönste MMO derzeit, Animationen, ebenfalls Top, echt gut gemacht, und es läuft Super, trotz der vielen Spieler in den Städten, keine ruckler oder sonst was, Spiele auf dem PC.

Man stellt sich nun vor, du stehst vor einem Monster, und klickst auf kämpfen, du drückst und drückst, aber der Char macht nichts, den du musst das Monster anvisieren.

