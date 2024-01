Amazon Ads: Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen

Unternehmer stehen vor größeren Herausforderungen als je zuvor. Von schnellen Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld bis hin zur zunehmenden Notwendigkeit, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen, kann der Druck auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) derzeit erdrückend sein. Sie suchen wahrscheinlich nach Lösungen, auf die Sie sich verlassen können; Tools, die Ihr Leben ein wenig einfacher machen. Hier kann Amazon Ads helfen. Im Jahr 2022 verkauften mehr als 125.

000 europäische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mehr als 1,2 Milliarden Produkte an Amazon-Kunden weltweit. Das entspricht mehr als 2.200 Verkäufen pro Minute. Werbung trägt dazu bei, dass diese kleineren Marken auf sich aufmerksam machen. Kleine und mittlere Unternehmen in Europa verzeichneten innerhalb von 20 Wochen nach der nach erstmaligen Nutzung gesponserter Anzeigen in ihrem Heimatland durchschnittlich 120 % mehr Glance Views (Seitenaufrufe). Erfolgreiche Marken entstehen nicht von selbst





KI-Aktien: Investoren setzen auf das Potenzial führender UnternehmenKontinuierliche Fortschritte in KI-basierter Technologie rücken wirtschaftliche und soziale Veränderungen näher. Maschinen mit intelligentem Verhalten formen die Zukunft und beeinflussen Investoren, die auf das Potenzial führender KI-Aktien setzen.

After-Reihe endet schmerzhaft bei Amazon PrimeDie After-Reihe, die 2019 im Kino begann und 2023 bei Amazon Prime endete, war ein Überraschungs-Hit. Der krönende Abschluss der 5-teiligen Reihe wurde auf schmerzhafteste Weise erreicht.

Rivian beendet Exklusivvertrag mit AmazonRivian beendet Exklusivvertrag mit Amazon. Neuer Deal mit AT&T. Großes Interesse an Rivian Commercial Vans und R1-Fahrzeugen.

NASDAQ-Werte Amazon-Aktie und Alphabet-Aktie vor Rally? Darum sind Amazon und Alphabet die JPMorgan-'TopDie Aktien von Amazon und Alphabet gelten als absolute Anlegerlieblinge, verwöhnen die schnell wachsenden Tech-Riesen ihre Aktionäre doch seit einigen Jahren mit einer hervorragenden Rendite. 2024 könnte die starke Performance von Amazon und Alphabet weitergehen - das sehen zumindest die JPMorgan-Analysten so.

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie und Amazon-Aktie: Stehen bald die nächsten Aktiensplits an?Nachdem sich das Börsenjahr 2022 aufgrund zahlreicher Belastungsfaktoren für viele als Jahr zum Vergessen erwies, erfolgte 2023 die Trendwende. Von dieser profitierten nicht zuletzt die besonders arg gebeutelten Tech-Werte, die durch den in 2023 aufgekommenen KI-Hype weiteren Rückenwind erfuhren.

»Verzweifelter Schachzug«: Chinesische Unternehmen zerlegen High-End-Grafikkarten von Nvidia und setzen sie auf neue Platinen, um ihre KIs zu trainierenDie RTX 4090 erfreut sich bei chinesischen Unternehmen großer Beliebtheit. Immerhin kommt sie den auf KI spezialisierten A100- und H100-GPUs am...

