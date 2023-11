Alzheimertherapie: Neue Hoffnung auf krankheitsmodifizierende Therapien

Bad Homburg. Die Alzheimertherapie steht vor einer fundamentalen Wende: Können Ärztinnen und Ärzte Erkrankte bisher nur symptomatisch behandeln, und zwar dann, wenn bereits eine klinisch manifeste Demenz vorliegt, so dürfte sich der Fokus der Therapie nun auf Personen mit ersten kognitiven Einschränkungen (MCI) und einer leichten Demenz verschieben, in wenigen Jahren vielleicht sogar auf Menschen in einem asymptomatischen Stadium der Erkrankung.

Denn mittlerweile steht in Europa die Zulassung der ersten krankheitsmodifizierenden Therapien (DMT) gegen Alzheimer an – mit ihnen ließ sich die Krankheitsprogression in Phase-III-Studien um rund ein Drittel reduzieren. Dabei scheinen die Arzneien am besten zu wirken, wenn sie möglichst früh im Krankheitsverlauf verabreicht werden. So konnten die gegen Beta-Amyloid gerichteten Antikörper Lecanemab und Donanemab in den zulassungsrelevanten Studien eine gute Wirksamkeit schon im MCI-Stadium erzielen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass solche Menschen eine klare Alzheimerpathologie aufweise





