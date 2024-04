Alvaro Bautista und Nicolo Bulega testen erstmals für Ducati

Am 24. und 25. November 2021 testen Alvaro Bautista (Superbike) und Nicolo Bulega (Supersport) in Jerez erstmals für Ducati – und hinter verschlossenen Türen. Wie angekündigt, wird Alvaro Bautista in der vorletzten November-Woche erstmals mit der Ducati Panigale V4R fahren. Der Test in Jerez wird von Suzukis MotoGP-Team organisiert, deshalb sind keine Medien zugelassen. Der 24./25.

November, nächste Woche Mittwoch und Donnerstag, markiert nicht nur Bautistas Ducati-Rückkehr, sondern ist auch eine Premiere für Nicolo Bulega. Der 22-Jährige wechselt aus der Moto2- in die Supersport-WM und wird im Team Aruba.it Ducati eine 955 V2 pilotieren. Natürlich ebenfalls dabei ist Superbike-Werksfahrer Michael Rinaldi. «Leider werde ich dir über meinen ersten Test nichts erzählen dürfen, mein Honda-Vertrag läuft noch bis Ende des Jahres», schmunzelte Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, noch gilt mein Fokus aber ganz Hond

