Alvaro Bautista sichert sich seinen zweiten WSBK-Titel in Folge und tritt in die Fußstapfen von Carl Fogarty. Ducati hatte mit der Panigale V4R das beste Motorrad in der Superbike-WM. Das Update von 2022 zu 2023 beseitigte grundlegende Probleme und ermöglichte 28 von 36 möglichen Siegen. Die 2023er-Version teilt viele Gemeinsamkeiten mit dem 2019er-Modell, unterscheidet sich jedoch durch die geänderte Auspuffführung und die neuen Winglets.





MST_AlleNews » / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayern-Star Jamal Musiala verrät seine Top-Favoriten auf den Titel in der Champions LeagueBayern-Star Jamal Musiala gibt seine Favoriten für den Champions-League-Titel preis und wird von den deutschen Fans gefeiert.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

12h Abu Dhabi 2023: IGTC-Titel für Gounon, Pedale verhindern Rossi-SiegGruppeM Racing triumphiert mit der 'Mamba' bei den Gulf 12 Hours auf dem Yas Marina Circuit - Jules Gounon reicht P3 zum Titel, Drama um Rossi-BMW

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

RB Leipzig: Es geht nicht um Titel! Was Osawe 2024 wirklich wichtig ist2023 war für Winners Osawe ein Wahnsinnsjahr. Doch Leipzigs Goldjunge hat Lust auf mehr.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Nel ASA, Plug Power & Co.: Bei welchen Wasserstoff-Aktien jetzt geniale Einstiegschancen winkenDie Kurse vieler Wasserstoffunternehmen gingen in die Knie. In der zweiten Reihe finden sich jedoch interessante Titel – und geniale Einstiegschancen

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

WM-Wintermärchen der U17 vor goldenem MomentJetzt will die U17 den finalen Schritt zum WM-Titel gehen. Als hoffnungsvolle DFB-Talente ziehen Paris Brunner & Co. Fußball-Deutschland in ihren Bann. Ein Weg à la Kroos ist aber eine Ausnahme.

Herkunft: dpa - 🏆 92. / 51 Weiterlesen »

Frauen-Bundesliga: Topscorerin Natasha Kowalski macht klare KampfansageDie SGS Essen gehört zu den traditionsreichsten Teams der Frauen-Bundesliga, ein Titel sprang aber noch nicht heraus. Das soll sich in dieser Saison ändern.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »