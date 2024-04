Altria erhöht Dividende zum 58. Mal

📆 06.04.2024 16:16:00

📰 wotwitt ⏱ Reading Time:

20 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 28%

Publisher: 63%

Altria,Dividende,Tabakkonzern

Wie aus Angaben des Tabakkonzerns hervorgeht, wurde die Dividende in diesem Zeitraum 58-mal angehoben. Gewöhnlich erhöht das Unternehmen seine Ausschüttungen im August. Wenn es in einem Jahr aber besonders gut läuft, kann eine weitere Erhöhung in der ersten Jahreshälfte hinzukommen. Bereits seit dem Jahr 1928 schüttet Altria eine Dividende aus.