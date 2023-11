Altman fordert Umbau an der Spitze von OpenAI

Noch steht die Rückkehr aber nicht fest, denn Altman fordert als Bedingung unter anderem einen Umbau an der Spitze von OpenAI. Eine seiner Forderungen ist, dass der derzeitige Verwaltungsrat abtritt. Dieser besteht momentan aus OpenAIs Chef-Wissenschaftler Ilya Sutskever, Quora-CEO Adam D’Angelo, dem ehemaligen GeoSIM-CEO Tasha McCauley und Helen Toner – sie ist eine Direktorin am Center for Security and Emerging Technology (CSET) der Georgetown University.

Die Konstruktion ist insofern bemerkenswert, weil die Mitglieder – nicht wie üblich – Anteile am Unternehmen halten. Stattdessen sollen sie ausschließlich überwachen, dass OpenAI seine Mission verfolgt, also die Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz (AGI), von der die Menschheit profitiert.. Eine Rückkehr von Altman und Brockman steht damit aber noch nicht fest, denn der Verwaltungsrat habe eine Frist verstreichen lassen. Noch ist der Machtkampf also nicht final entschieden.die wichtigsten Investoren von OpenAI au





ComputerBase » / 🏆 27. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Paukenschlag bei OpenAI: CEO Sam Altman entlassenDer CEO Sam Altman und der Vorsitzende des Verwaltungsrats Greg Brockmann verlassen das KI-Unternehmen OpenAI. Es gab einen Richtungsstreit um den Kurs des Unternehmens. Mira Murati übernimmt vorübergehend die Position des CEO.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

OpenAI-Chef Sam Altman verliert seinen JobPaukenschlag in der noch jungen KI-Branche: OpenAI-Chef Sam Altman, eine ihrer Galionsfiguren, verliert seinen Job. Der Verwaltungsrat hat ihm das Vertrauen entzogen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

OpenAI-Chef Sam Altman wechselt zu MicrosoftOpenAI-Chef Sam Altman verlässt sein Unternehmen und geht zu Microsoft. Auch der Fokus auf "kommerzielle Interessen" sei ein Grund, sagt Aleph-Alpha-Gründer Jonas Andrulis im ZDF. Das deutsche KI-Start-Up Aleph Alpha hat fast 500 Millionen Euro eingesammelt. Bei ZDFheute live spricht Gründer Jonas Andrulis über Finanzierung und Regulierung in Deutschland.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

KI-Genie Sam Altman von OpenAi gefeuertDer 38-jährige Sam Altman wurde überraschend von seinem Ex-Arbeitgeber OpenAi entlassen. Der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu führen. Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Zusammenarbeit beider US-Firmen gegeben.

Herkunft: aktionaer - 🏆 97. / 51 Weiterlesen »

Kryptoprojekt Worldcoin von OpenAI-Chef Sam Altman findet regen ZulaufDas Kryptoprojekt Worldcoin von OpenAI-Chef Sam Altman wird trotz Warnungen aus der Politik von immer mehr Menschen weltweit genutzt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Worldcoin-Projekt von OpenAI-Gründer Sam Altman stößt auf Widerstand: Kenia verbietet vorerst dSeitdem OpenAI Gründer Sam Altman am 24. Juli den Worldcoin launchte, ist das neuartige Kryptowährungsprojekt eines der heißesten Themen in der Cyberbranche. Viele Digital-Enthusiasten zeigen sich begeistert - doch die Stimmen der Kritiker werden zunehmend lauter. Die kenianische Regierung ergriff kürzlich eine besonders energische Maßnahme.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »