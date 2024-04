Altkanzler Gerhard Schröder hält an Freundschaft mit Putin fest

Altkanzler Gerhard Schröder hält trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine an seiner Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fest. Das Verhältnis zwischen dem früheren Bundeskanzler und SPD ist kompliziert, nicht nur wegen seiner Freundschaft zu Putin . Auf Scholz lässt Schröder nichts kommen..

Dem alten sozialdemokratischen Ideal vom Arbeiterführer, bodenständig, klassenbewusst und im Zweifel links, entsprach er schon als Kanzler nicht mehr, und das lag keineswegs nur an den dicken Cohiba-Zigarren, die er rauchte, oder an den teuren Anzügen von Brioni, die er trug. Schröder, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen als Sohn einer Kriegerwitwe, ist im Herzen zwar noch immer ein Genosse – zeigen aber konnte (und kann) er es nur selten

Altkanzler Gerhard Schröder Freundschaft Putin Russland Ukraine

