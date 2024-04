Althea-Teamchef Bevilacqua wechselt zu BMW in der Superbike-WM

Nach Jahren mit Ducati hatte Althea - Teamchef Genesio Bevilacqua genug und wollte in der Superbike-WM 2016 neue Wege beschreiten. Die Zusammenarbeit mit BMW war kein Selbstläufer, auch MV Agusta stand zur Debatte.gesprochen. Für mein Team ist es sehr wichtig, dass die organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen stimmen, damit unser Fortbestand gesichert ist. Für mich muss alles klar sein.

Alle Leute denken, dass ich mein ganzes Leben Ducati gewidmet habe, in nationalen Meisterschaften habe ich aber auch eine Vergangenheit mit BMW. Ich kenne mich auch in der BMW-Geschichte ganz gut aus. Schon das erste Layout der Verkleidung war sehr gut und BMW akzeptierte. Ich glaube, sie sind sehr glücklich damit.So verschieden sind sie nicht, sie arbeiten in die gleiche Richtung. Ihr Fahrstil ist anders, das wirkt sich auf die Abstimmung des Motorrades aus. Sie verwenden aber beispielsweise die gleiche Geometrie. Das ist wichtig, wenn es um die Lebensdauer der Reifen geht, da kannst du nicht komplett verschiedene Wege einschlagen.

Mit BMW ist es ganz anders und manchmal auch wirklich harte Arbeit. Wir mussten die Motorräder selber aufbauen, konnten uns aber auch entsprechend verwirklichen – das lieben wir. Ohne Jan Witteveen hätten wir das nicht, eine aufregende Zeit für uns. Ab Saisonmitte sollten wir soweit sein, dass wir mit diesem Motorrad vorne dabei sind.

BMW entwickelt die Motoren und Elektronik und stellt uns diese zur Verfügung. Die Performance ist bereits recht gut. Wir kümmern uns um den Rest. Natürlich könnten wir ohne Eigenentwicklungen mit einemfahren, aber damit wären wir nicht konkurrenzfähig. Entwicklung kostet viel Geld. Am Ende brauchen wir jetzt mit BMW aber weniger Geld als in der Vergangenheit – und es ist angenehmer für uns.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr.

