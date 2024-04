Ältester Herren-Weltrekord in der Leichtathletik gebrochen

Der älteste Herren- Weltrekord der Leichtathletik ist gebrochen. Mykolas Alekna überbietet die bisherige Diskus -Bestmarke von Jürgen Schult. Der freut sich mit dem neuen Rekordler. Wie weit der Diskus geflogen ist und was Schult dazu sagt.Der Litauer Mykolas Alekna hat mit 74,35 Metern einen Diskus - Weltrekord aufgestellt und damit die fast 38 Jahre alte Bestmarke von Jürgen Schult überboten. Der Schweriner hatte am 6.

„Ich stehe immer noch ein wenig unter Schock, es ist schwer zu verstehen, was ich getan habe“, sagte Alekna im litauischen Rundfunk. Der Weltrekord sei aber nicht sein Ziel gewesen. „Gold bei den Olympischen Spielen ist das Ziel dieser Saison. Darauf konzentriere ich mich mehr.“ Der 21-Jährige ist damit Top-Favorit für die Spiele in Paris, zwei Monate zuvor stehen Anfang Juni noch die Europameisterschaften in Rom an.

Beim Meeting in Ramona war der Kubanerin Yaime Perez bereits am Samstag mit 73,09 Metern der weiteste Wurf bei den Frauen seit 1989 gelungen. Den Weltrekord hält seit dem 9. Juli 1988 die Cottbuserin Gabriele Reinsch, sie hatte damals in Neubrandenburg 76,80 Meter erzielt.

Leichtathletik Diskus Weltrekord Jürgen Schult Mykolas Alekna

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alekna bricht Uralt-Diskus-Weltrekord von SchultDer älteste Herren-Weltrekord der Leichtathletik ist gebrochen. Mykolas Alekna überbietet die bisherige Diskus-Bestmarke von Jürgen Schult.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Alekna bricht Uralt-Diskus-Weltrekord von SchultRamona - Der älteste Herren-Weltrekord der Leichtathletik ist gebrochen. Mykolas Alekna überbietet die bisherige Diskus-Bestmarke von Jürgen Schult.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Alekna bricht Uralt-Diskus-Weltrekord von SchultDer älteste Herren-Weltrekord der Leichtathletik ist gebrochen. Mykolas Alekna überbietet die bisherige Diskus-Bestmarke von Jürgen Schult.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Alekna bricht Uralt-Diskus-Weltrekord von SchultDer älteste Herren-Weltrekord der Leichtathletik ist gebrochen. Mykolas Alekna überbietet die bisherige Diskus-Bestmarke von Jürgen Schult.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Alekna bricht Uralt-Diskus-Weltrekord von SchultDer älteste Herren-Weltrekord der Leichtathletik ist gebrochen. Mykolas Alekna überbietet die bisherige Diskus-Bestmarke von Jürgen Schult.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Leichtathletik: Alekna bricht Uralt-Diskus-Weltrekord von SchultRamona - Der Litauer Mykolas Alekna hat mit 74,35 Metern einen Diskus-Weltrekord aufgestellt und damit die fast 38 Jahre alte Bestmarke von Jürgen

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »