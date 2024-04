Altersangaben in Kontaktanzeigen

Ab 50 Jahren bezeichnen sich Menschen auf Partnersuche gerne mal als „ jung geblieben “ oder „ jünger aussehend “.

Aber was heißt das eigentlich? Yoda (hier als Wachsfigur) sieht auch deutlich jünger aus als 900 Jahre Foto: Jens Kalaene / dpa Jessi“, werde ich in wenigen Wochen zu meiner Friseurin sagen, während sich unsere Blicke auf der Spiegelwand treffen, „findest du, dass ich jünger aussehend bin?“ „Aber sicher, meine Liebe“, wird sie sagen, mir die Schulter tätscheln und mich zum Waschbecken bitten. Dafür mag ich meine Friseurin. Wenn ihr eine Kundin eine bescheuerte Frage stellt oder harmlosen Quatsch redet, lässt sie sie das nicht wissen, sondern setzt ihr Profi-Lächeln auf und geht in Gedanken in der Ägäis surfen. Aber ich werde dann wieder nicht wissen, ob ich nun aussehe wie „um die 50“ oder deutlich jünger. Oder älter. Dass ich überhaupt darüber nachdenke, liegt daran, dass ich so gerne Kontaktanzeigen les

Altersangaben Kontaktanzeigen Partnersuche Jung Geblieben Jünger Aussehend

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tazgezwitscher / 🏆 26. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Immobilien in 100 Jahren: So leben Menschen in Zukunft​Immer mehr Menschen ziehen in die Städte, Energieerzeugung wird immer wichtiger, die Mobilität verändert sich – in 100 Jahren wird die Welt anders aussehen, die Menschen anders leben und wohnen. Ein Blick in die Glaskugel.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Naturkatastrophe: Warum Menschen vor 60.000 Jahren Afrika verließenVor vielen Jahrtausenden wanderten jene Menschen aus Afrika aus, von denen wir heute abstammen. Möglicher Grund: Ein gewaltiger Vulkanausbruch.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Vor 900 000 Jahren: So entkamen die frühen Menschen dem KlimawandelVor knapp einer Million Jahren wären unsere Vorfahren fast ausgestorben. Klimaveränderungen machten das Leben in Afrika nahezu unmöglich.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Nach 15 Jahren: Nicolas Cage und ein Kult-Regisseur arbeiten nach 15 Jahren endlich wieder zusammen!Pascal liebt das Kino von „Vertigo“ bis „Daniel, der Zauberer“. Allergisch reagiert er allerdings auf Jump Scares, Popcornraschler und den Irrglauben, „Joker“ wäre gelungen.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Betrug im Sport: Kamerun sperrt 52 Fußballer wegen falscher AltersangabenIn Kameruns Fußball gibt es eine spektakuläre Fälschungsgeschichte: Der Verband hat 52 Spieler suspendiert, weil sie falsche Altersangaben gemacht haben sollen. Darunter ist auch ein Nationalspieler.

Herkunft: SPIEGEL_Sport - 🏆 45. / 63 Weiterlesen »

Gaza: Enormer Anstieg an Menschen mit Behinderung erwartet / Versorgung für amputierte Menschen extrem schwierigMünchen (ots) - Angesichts des Ausmaßes der Gewalt im Gazastreifen und der hohen Zahl von Verletzungen gibt es immer mehr Menschen, die dringend Physiotherapie, Prothesen und Hilfsmittel wie Rollstühle

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »