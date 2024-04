Alternativen zur Cloud: Betrieb lokaler Data Center wird schwieriger und teurer

Cloud Computing gilt als die beste Lösung, um Digitalisierung sprojekte schnell, kostengünstig und skalierbar umzusetzen. Häufig unterschätzen Unternehmen jedoch die Komplexität, den Aufwand und die rechtlichen Risiken, die mit der Migration in die Cloud verbunden sind. Die gute Nachricht: Zum Betrieb der eigenen Infrastruktur „on-premise“ gibt es auch andere Alternativen als die Cloud.

Der Betrieb lokaler Data Center wird für Unternehmen allerdings immer schwieriger und teurer. Compliance-Vorgaben und gesetzliche Regelungen wie die novellierte EU-Richtlinie „Network and Information Security“ vergrößern den Aufwand für die IT-Sicherheit und deren Dokumentation, Fachkräfte für den Betrieb sind immer schwerer zu finden.

Ein weiteres Problem, mit dem sich vor allem Unternehmen in Ballungsräumen konfrontiert sehen, ist der Platzbedarf. Bestehende Rechenzentrumsgebäude platzen oft aus allen Nähten, für neue On-premise-IT-Infrastrukturen benötigtes Gelände ist nicht oder nur zu extrem hohen Grundstückspreisen zu erwerben. Schließlich dürfen auch die Anforderungen an einen 24/7-Betrieb nicht außer Acht gelassen werden.

Für viele Anwender sprechen vor allem rechtliche und regulatorische Aspekte gegen die Migration in die Public Cloud eines Hyperscalers. Beispielsweise hatten 56 Prozent der 2022 für den Cloud Monitor Befragten Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen. Nach dem Cloud-Report 2023 bevorzugen 96 Prozent der Umfrageteilnehmer Rechenzentren in Deutschland, für 56 Prozent kommt eine Auslagerung ihrer IT-Ressourcen in die USA nicht infrage.

