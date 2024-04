Alter Mann mit Gebetsmühle feiert in Ladakh

Der alte Mann lächelt verschmitzt. Sein Gesicht ist vom Alter zerfurcht wie die verwitterte Gebirgslandschaft ringsum. Seine Zahnreihen weisen deutliche Lücken auf. Doch er strahlt tiefste Zufriedenheit aus. In seiner rechten Hand schwenkt er eine Gebetsmühle.

Stundenlang war er seit dem frühen Morgen unterwegs, ist über Stock und Stein gewandert, vorbei an rauschenden Wildbächen, wüstenartigen Sandebenen und schneebedeckten Felsriesen, denen Ladakh, Indiens Außenposten im Himalaja, seine Schönheit verdankt. Schon drängen sich Hunderte Ladakhis und Touristen aus aller Welt im Hof des Klosters Trakthok. Denn zwei Tage lang wird in dem kleinen Höhlenkloster zu Ehren Padmasambhavas gefeiert. Das ist jener Gelehrte, der den tantrischen Buddhismus in die zwischen Karakorum und Himalaja eingezwängte Region brachte. Man kennt ihn auch als Guru Rinpoch

