Alter Computer aus den 80ern bei 'Bares für Rares' findet Käufer

Früher wollten ihn alle haben, jetzt kann jedes Handy mehr: Warum ein alter Computer aus den 80ern bei 'Bares für Rares' trotzdem seinen Käufer fand. Alte, verstaubte Computer stehen sicherlich bei vielen Menschen auf dem Dachboden, doch das Exemplar, das Georg Seifert und seine Tochter Barbara bei 'Bares für Rares' vorstellen, ist eine Besonderheit: Die beiden haben einen 'C64' von der Firma Commodore mitgebracht.

Die Maschine zählt zu den ersten Heim-Computern, die Ende der 70er auf den Markt kamen. Geholt haben, hatte ich ihn noch nie gesehen', gesteht die Tochter. Ihr Vater hatte ihn Mitte der 80er erstanden, gab damals mehrere hundert D-Mark dafür aus. In den USA habe die Maschine etwa 579 Dollar gekostet, weiß der Experte Sven Deutschmanek zu berichten. Er erklärt, dass die Technik bei diesem Modell in der Tastatur steckt, man sich diverse Zusatzteile dafür kaufen konnte. 'Die Mehrzahl der Leute haben das Ding zum Zocken gekauft', sagt er

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Bares für Rares': Waldi will das Motorrad unbedingt habenEin altes Blech-Motorrad findet das Interesse gleich mehrerer Händler bei 'Bares für Rares'. Vor allem Walter 'Waldi' Lehnertz hat ein Auge auf das Spielz...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Bittere 0-Euro-Expertise bei 'Bares für Rares': Kostbarkeit zerbricht vor der ShowEinfach ärgerlich: Jahrelang stand die Rarität zu Hause unbeschadet im Keller, doch auf dem Weg in die Trödel-Show ging sie kaputt. Bei der 0-Euro-Expertise war selbst Horst Lichter überfordert, denn so eine Situation hatte er in über zehn Jahren „Bares für Rares“ noch nie ...

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Fiasko bei „Bares für Rares”: Verkäuferin will 17.000 Euro zu viel und bricht abVerkäuferin Victoria Keller muss eine herbe Enttäuschung hinnehmen...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Eklat bei „Bares für Rares”: Verkäufer pfeift auf 8.500 Euro und gehtPleite statt Geldsegen: Ein kurioses Unikat wurde bei „Bares für Rares” leider nicht verkauft...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Skurrile Anekdote: 'Bares für Rares'-Verkäufer gab Auto herWenn Sammler etwas unbedingt wollen, zahlen sie auch mal drauf - das zeigte die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ schon öfters. Ein Verkäufer allerdings war weder Papageien- noch Glaskunst-Fan und hatte dennoch ein Auto gegen einen gläsernen Vogel getauscht! Nun wollte er ihn wieder loswerden ...

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Rabatz bei „Bares für Rares”: Penetranter Verkäufer muss Sendung verlassenMerke: Auch wer sich mehr als nötig ins Zeug legt, kann am Ende mit leeren Händen dastehen...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »