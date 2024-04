Alte Schlachthofbrücke auf der A40 in Bochum wird neu gebaut

Die alte Schlachthofbrücke auf der A40 in Bochum ist marode und wird neu gebaut. Ab August muss die Autobahn dazu wochenlang voll gesperrt werden. 2023 verzeichnete der ADAC auf dem Abschnitt der A40 zwischen Duisburg und Essen die höchste Staubelastung in ganz NRW, wie 24RHEIN berichtet. Wie auf vielen anderen Autobahnen gibt es auch auf der A40 einige Problemstellen. Eine davon ist die alte Schlachthofbrücke in Bochum , die nach 65 Jahren Nutzung marode geworden ist.

Daher wurden im Jahr 2023 die Vorbereitungen für den Neubau der Brücke eingeleitet. Im Sommer 2024 plant die Autobahn GmbH nun, die alte Brücke abzureißen. Gleichzeitig wird der Neubau der Schlachthofbrücke vorangetrieben. Dazu muss die ab August in beide Richtungen für bis zu 15 Wochen gesperrt werden. Für die Autofahrer hat das monatelang Umleitungen zur Folge

