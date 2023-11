Alte Dame nach Geiselnahme der Hamas freigelassen

Am 7. Oktober zeigt eine alte Dame mit kurzen, weißen Haaren, eingehüllt in eine rosa karierte Decke, die von bewaffneten Hamas-Männern auf einem Golfcart in den Gazastreifen verschleppt wird. Yaffa Adar ist ihr Name, sie ist 85 Jahre alt, hat drei Kinder, acht Enkel und sieben Urenkel.

Sie hat den Holocaust überlebt – und nun die Geiselnahme der Hamas: Am Samstag erhielt Yaffa Adar im Rahmen des Geiseldeals zwischen der Hamas und Israel ihre Freiheit zurück, zusammen mit 12 weiteren entführten Israelis und vier Thailändern.Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen. „Sie ist eine so starke Frau“, sagte ihre Enkelin Adva Adar am Sonntag in einem Pressebriefing. „Es bedeutet uns die Welt, dass sie wieder bei uns ist.“Über die Bedingungen der Geiselhaft dürfen die Befreiten und ihre Angehörigen kaum etwas preisgeben: Solche und andere womöglich kriegsrelevanten Erkenntnisse behält Israels Armee (IDF) bis auf Weiteres für sic





