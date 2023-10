Als Furth noch der Treffpunkt der Zither-Szene war

Lange ist es her, da ist Furth im Wald die Adresse für Zitherspieler gewesen. Ab 1895 gab's hier sogar einen eigenen Klub. Bis Anfang der 1960er Jahre trafen sich gleichgesinnte Grenzstädter da zum Musizieren.

Eine staatlich geprüfte Zitherlehrerin namens Walburga Dimpfl war beliebt, seriös und versiert. Sie lehrte nach dem Krieg für sechs Mark das Spiel auf dem Instrument. Das verschwindet zunehmend aus der öffentlichen Wahrnehmung, bedauert der Volkmusikfreund Herbert Wirrer. Wer Interesse daran hat, das zu ändern, dem bietet dazu am Samstag eine Chance.

Buchhandlung in Kulmbach: Ein Treffpunkt zum Reden und LesenDie Buchhandlung in Kulmbach bietet ihren Kunden nicht nur Bücher, sondern auch eine fundierte Beratung, Liefer- und Umtauschservice sowie Leseecken und Veranstaltungen. Das Konzept kommt gut an und die Buchhandlung ist bereits zweimal umgezogen, um sich zu vergrößern. Weiterlesen ⮕

Green ebnet den Weg: Fürth siegt deutlich gegen OsnabrückAnalyse, Aufstellungen und Torschützen zum Spiel SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück Weiterlesen ⮕

Baustelle am Helene-Lange-Gymnasium: Verkehrsmaßnahmen in FürthDie bevorstehende Baustelle am Helene-Lange-Gymnasium in Fürth führt zu erheblichen Einschränkungen im Verkehrsnetz. Die Stadt hat ein Konzept vorgelegt, um die Auswirkungen zu begrenzen. Es werden Fahrbahnen verengt, Gehwege gesperrt und Querungshilfen eingerichtet. Die Baustelle erfordert auch die Errichtung von Rampen in der Otto-Seeling-Promenade und der Dr.-Mack-Straße. Weiterlesen ⮕

Bedrohung mit Messer: Frau in Fürth von Unbekanntem überfallenEine Frau in Fürth wurde bei einem Spaziergang von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Die Frau konnte die Situation unbeschadet überstehen, da sie angab, kein Geld dabei zu haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Weiterlesen ⮕

Fürth: Hrgota wird nicht mehr Elfmeter schießenKapitän Branimir Hrgota bekommt nach zwei verschossenen Elfmetern eine Pause. Julian Green wird voraussichtlich den nächsten schießen. Weiterlesen ⮕

Greuther Fürth will ins Achtelfinale des DFB-PokalsTrainer Alexander Zorniger hat den klaren Anspruch, mit der SpVgg Greuther Fürth in die dritte Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Im Zweitrundenspiel gegen den FC 08 Homburg will das Team eine Entscheidung in der regulären Spielzeit herbeiführen. Es geht auch um eine hohe Prämie von 862.400 Euro. Zorniger warnt jedoch vor der Qualität des Gegners, der von Trainer Danny Schwarz betreut wird. Weiterlesen ⮕