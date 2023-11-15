Alpitronics 'Hypercharger' Şarj İstasyonları Hakkında

Alpitronics 'Hypercharger' şarj istasyonlarını uzun mesafeli yolculuklarda hemen hemen her elektrikli araç sürücüsü görmüştür: EnBW logolu dikkat çekici cihazlar çoğu dinlenme alanında bulunur, Aldi'nin renklerine sahip olanları Aldi önünde durur, Aral benzin istasyonlarında mavi renktedir. Alpitronics şarj istasyonu işi, şirketin ana işine dönüşen küçük bir fikirden gelişti.

Kurucu ve CEO Philipp Senoner ile Bolzano'daki şirket merkezinde yayılmanın nedenleri, teknoloji ve gelecek beklentileri hakkında konuşuyoruz. (Resim: Alpitronic) 2018'de başladık ve o zamanlar çok sayıda güvenilmez şarj istasyonu vardı. Biz de bu noktada devreye girdik, istasyonları işletmeciler için çekici hale getirdik, çok güvenilir çalışmalarını sağladık. Ancak başka avantajları da var. Diğer çözümler büyük bir merkezi güç ünitesi ve ayrı dağıtıcılarla çalışırken, bizim ürünlerimiz yüksek performanslı All-in-one cihazlar olarak hizmet verir. Bu, kurulum maliyetlerini düşürür ve ürünlerimizi toplam maliyet açısından uygun hale getirir

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