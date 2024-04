Alpine ist Letzter im Konstrukteurs-Pokal

Alpine ist nach drei WM-Läufen 2024 Letzter im Konstrukteurs-Pokal, ohne Punkt, mit zwei 13. Plätzen als Highlight. Ab dem GP-Wochenende von Japan soll bei den Franzosen alles besser werden.Das kann keiner schönreden: Die Leistung des Alpine-Teams im ersten Teil der Formel-1-WM 2024 ist rundweg ein Desaster: Die Blauen, F1-Speerspitze des Renault-Konzerns, sind punktelos WM-Letzter, die GP-Sieger Esteban Ocon und Pierre Gasly haben mit dem bockigen Auto alle Hände voll zu tun, mehr als zwei 13.

Plätze waren nicht drin. Zudem kommt das Team in Sachen Personal nicht zur Ruhe. Viele langjährige Mitarbeiter haben das Weite gesucht oder wurden ihrer Posten enthoben. Ocon, WM-Achter von 2017 und 2022, hatte im Winter geahnt, was sich da anbahnt. Im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit sagte der 27-Jährige: «Als wir den 2024er Wagen virtuell im Simulator bewegt haben, da merkten wird, dass wir vor einem harten Stück Arbeit stehen.» «Der Rennwagen muss in allen Belangen besser werde

