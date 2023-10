AlphaTauri-Teamchef Franz Tost lobt Isack Hadjar nach Formel-1-Debüt

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost lobt Isack Hadjar nach dessen Formel-1-Debüt in Mexiko am Freitag und verrät, wie es aktuell um Daniel Ricciardo bestellt istnach der Formel-1-Premiere von Isack Hadjar. Der 19-Jährige durfte in Mexiko zum ersten Mal an einer offiziellen Trainingssession in der Königsklasse teilnehmen.."Er ist gleich mit dem Auto zurechtgekommen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen mit ihm gesprochen über das Ganze", berichtet Tost.

"Er war also schon überrascht, wie schnell die Formel 1 ist, und vor allem über die Beschleunigungswerte. Und er ist mit allen drei Reifensätzen gefahren. Das heißt, mit dem Prototypen, mit dem Medium und mit dem Soft, und er hat ein sehr gutes Feedback über die Reifen gegeben, das auch übereinstimmt mit den Daten."

Sein Fazit daher:"Ich glaube, dass wir den Hadjar früher oder später in der Formel 1 sehen werden." Der Weg dorthin dürfte allerdings noch etwas länger sein, denn Hadjars Rookiesaison in der Formel 2 ist 2023 nicht übermäßig erfolgreich gewesen.Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi liegt der Red-Bull-Junior lediglich auf dem 14. Gesamtrang und stand erst einmal bei einem Sprintrennen auf dem Podium. headtopics.com

Und auch Daniel Ricciardo geht mit einem Handicap ins Rennen. Tost erklärt:"Ich denke noch nicht, dass er bei 100 Prozent ist. Ich habe ihm vor dem Austin-Rennen gesagt: Das wird jetzt ein Aufbaurennen werden, wahrscheinlich auch Mexiko."Ricciardo war nach seiner Handverletzung, die er sich in Zandvoort zugezogen hatte, erst in Austin wieder ins Cockpit zurückgekehrt.

Zuletzt in Austin holte Tsunoda (dank der Disqualifikationen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc) mit P8 das bislang beste Saisonergebnis für AlphaTauri. Gleichzeitig fuhr er auch noch die schnellste Runde und sammelte damit insgesamt fünf wichtige Zähler.Dadurch rückte AlphaTauri bis auf zwei Punkte an Haas und bis auf sechs Zähler an Alfa Romeo heran. headtopics.com

Weiterlesen:

MST_AlleNews »

Tost: Verstappen geht am ehesten in Richtung SennaFranz Tost kennt Max Verstappen bereits seit dessen Kartzeit. Tost glaubt, dass der Niederländer bereit für den Titelgewinn ist. Weiterlesen ⮕

Formel-1-Gerücht: Stoffel Vandoorne vor Formel-1-Aus?Die F1-Gerüchteküche brodelt – und sorgt für Spekulationen um die Zukunft von Stoffel Vandoorne, der demnach bereits bei seinem Heimspiel in Belgien durch Lando Norris ersetzt werden soll. Das sagen die Beteiligten. Weiterlesen ⮕

Daniil-Kvyat-Video:«Die Formel 1 bleibt die Formel 1»Toro-Rosso-Neuzugang Daniil Kvyat glaubt, dass das neue Reglement ihm bis zum gewissen Grade zugute kommen und ihm dem Übergang von der GP3 in die Formel 1 erleichtern kann. Weiterlesen ⮕

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Kein Schmusekurs»Mercedes-Teamchef Toto Wolff über das Spektakel in der Nacht von Saudi-Arabien und die WM-Entscheidung in Abu Dhabi: «Wir sind zu neuen Höchstleistungen getrieben worden, beide Fahrer würden den Titel verdienen.» Weiterlesen ⮕

Isack Hadjar überzeugt bei seinem Trainingsdebüt in der Formel 1 für AlphaTauriIm 1. Freien Training in Mexiko durften aufgrund der Rookie-Regel gleich fünf Youngster ihr Saisondebüt in der Königsklasse des Motorsports feiern. Bei AlphaTauri ersetzte der 19-jährige Isack Hadjar den Japaner Yuki Tsunoda. Im Anschluss adelte Teamchef Franz Tost den jungen Franzosen. Weiterlesen ⮕

NBA: Dennis Schröder & Franz Wagner gewinnen, Victor Wembanyama verliertAuftakt-Gala von Dennis Schröder, starker Auftritt von Franz Wagner: Die deutschen WM-Helden sind erfolgreich in die neue NBA-Saison gestartet. Weiterlesen ⮕