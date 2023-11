AlphaTauri ging beim Grand Prix von Las Vegas leer aus

Platz 14 für Daniel Ricciardo und Rang 18 für Yuki Tsunoda: AlphaTauri hat beim Formel-1-Rennen in Las Vegas kein Land gesehen. Glück für den Rennstall war, dass keiner der Konkurrenten in die Punkte fuhr, weshalb sich die Reihenfolge in der Konstrukteurswertung trotz des Rückschlags nicht änderte. Daniel Ricciardo sagt, dass ihmerklärt er:"Wir sind optimistisch hierher gereist, weil wir gehofft haben, dass es gut laufen würde.

Leider war das nicht der Fall, denn wir wussten, dass wir Probleme mit dem Start und den Re-Starts haben würden. An diesem Rennwochenende hat uns viel gefehlt, denn wir hatten Probleme auf dem rutschigen Asphalt, wenn es kalt war oder wir mit neuen Reifen unterwegs ware





MST_AlleNews » / 🏆 19. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Peter Bayer: Ricciardo für AlphaTauri die 'eierlegende Wollmilchsau'Daniel Ricciardo ist für AlphaTrauri eine wichtige Unterstützung: CEO Peter Bayer spricht von einer 'eierlegenden Wollmilchsau' für das Team - und für Tsunoda

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Daniel Ricciardo fühlt sich bei AlphaTauri wohlerDaniel Ricciardo erklärt, warum er sich im AlphaTauri AT04 wohler fühlt und wie wichtig das Vertrauen in den Kurveneingang ist.

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

NFL-Gerüchte: Las Vegas Raiders wollen Davante Adams wohl nicht tradenIn der NFL brodeIn der NFL brodelt die Gerüchteküche immer. ran zeigt, welcher Spieler wo gehandelt wird.

Herkunft: ransport - 🏆 37. / 55,44 Weiterlesen »

Josh McDaniels nicht mehr Head Coach der Las Vegas RaidersDie Las Vegas Raiders haben sich nach einem schwachen Saisonstart von Head Coach Josh McDaniels und General Manager Dave Ziegler getrennt. McDaniels ist der erste Head Coach in der NFL, der in dieser Saison entlassen wurde.

Herkunft: ransport - 🏆 37. / 55,44 Weiterlesen »

Max Verstappen ist nicht interessiert an Las VegasDer dreimalige Weltmeister Max Verstappen zeigt kein Interesse an den Veranstaltungen und dem Drumherum des Formel-1-Rennens in Las Vegas.

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Ricciardo zeigt grandiose Leistung in MexikoDer 34-jährige Australier Daniel Ricciardo fährt im Autódromo Hermanos Rodríguez die viertschnellste Zeit und ist damit so weit vorne wie zuletzt 2022 in Italien. AlphaTauri setzte im Qualifying auf Teamwork und schickte Yuki Tsunoda als Windschattenspender für Ricciardo auf die Bahn. Ricciardo fuhr in Q3 erneut die viertschnellste Zeit und war damit schneller als sein zukünftiger Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »