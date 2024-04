Alphabet prüft Übernahmeangebot für HubSpot

In den Hallen der Tech-Giganten kocht es wieder hoch, und diesmal dreht sich alles um eine mögliche Übernahme . Alphabet (NASDAQ:Nach einem Bericht von Reuters, der sich auf informierte Kreise beruft, hat Alphabet kürzlich Berater hinzugezogen, um die Machbarkeit eines Übernahme angebots für HubSpot auszuloten. Bei einem Treffen mit Investmentbankern von) soll die Google-Mutter herausgefunden haben wollen, wie viel sie bieten könnte und ob die Behörden einem solchen Deal zustimmen würden.

Doch die Straße zur Übernahme ist mit regulatorischen Stolpersteinen gepflastert. Unter der Ägide von US-Präsident Joe Biden stehen Tech-Riesen wie Alphabet unter verschärfter behördlicher Kontrolle. Die Schatten kartellrechtlicher Bedenken umschweben das Vorhaben, da Alphabet bereits mit mehreren kartellrechtlichen Vorwürfen konfrontiert ist. Das US-Justizministerium hat sogar eine Kartellklage gegen Google eingereicht und droht damit, das Werbegeschäft des Unternehmens zu zerschlage

