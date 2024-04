Alphabet denkt wohl über Übernahme von HubSpot nach

Übernahmegerüchte haben am Donnerstag im US-Handel die Aktien des Online-Marketing-Softwareunternehmens HubSpot angetrieben. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur "Reuters", wonach die Google-Mutter Alphabet die Chancen eines HubSpot-Kaufes auslote, ging es für die Papiere des potenziellen Übernahmekandidaten zeitweise um 10,71 Prozent nach oben auf 693,85 US-Dollar. Den Handel beendeten die HubSpot-Aktien dann schließlich bei 657,85 US-Dollar mit einem Plus von 4,97 Prozent. Alphabet-Aktien gaben daneben im Donnerstagshandel an der NASDAQ um 2,83 Prozent auf 151,94 US-Dollar nach.