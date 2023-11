ALMAC 2023: Zukunftssicherung der Lieferketten durch Diversifizierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung

Die Asian Logistics, Maritime and Aviation Conference (ALMAC) 2023, die jährliche Leitveranstaltung für die Logistik- und Supply-Chain-Branche, findet am 21. und 22. November im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. Das Thema der Konferenz lautet Zukunftssicherung der Lieferketten: Diversifizierung - Dekarbonisierung - Digitalisierung.

Es werden verschiedene Strategien diskutiert, um auf globale Handelsveränderungen und Unsicherheiten zu reagieren, die CO2-Reduzierung zu fördern, nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen und die Vorteile Hongkongs weltweit zu präsentieren. Darüber hinaus wird die Digitalisierung als wichtiger Trend im Supply-Chain-Management betrachtet, und Branchenexperten werden Einblicke in die Beschleunigung der Geschäftsentwicklung durch digitale Transformation geben

:

WATSON_DE: NFL in Frankfurt: So feiern die deutschen Fans die Chiefs und die DolphinsBeim überhaupt erst zweiten NFL-Spiel auf deutschem Boden spielten die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt. So haben die deutschen Fans die Atmosphäre erlebt.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Spanien: Vorläufige Liste der Obst- und Nusserzeuger mit einem Anspruch auf Hilfe wegen der DürreDer spanische Agrargarantiefonds FEGA hat die vorläufige Liste der Obst- und Nusserzeuger veröffentlicht, die die außerordentliche Hilfe bekommen werden, um die durch die Dürre und die Bedingungen aufgrund

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Zehn Tipps gegen die Angst: Mit dieser Strategie kommen Sie psychisch gesund durch die KriseErst die Corona-Pandemie, jetzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine: Seit zwei Jahren leben wir unter dem Gefühl einer ständigen Bedrohung. Diese Verhaltensregeln helfen dabei, damit am besten klarzukommen

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

BILD: INSA-Meinungstrend: AfD legt weiter zuDie Ampel verfehlt eine Mehrheit deutlich, die CDU gibt leicht nach, zeigt die Sonntagsfrage für BILD.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

BILD: Großoffensive gescheitert: Ukraine setzt auf neue Krim-StrategieDie ukrainische Armee will die Lebensader der russischen Armee durchtrennen – die besetzte Halbinsel Krim im Süden.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

İDOWA: Können die Straubing Tigers erneut die Adler Mannheim bezwingen?Die idowa-Sportredaktion informiert Sie aus Straubing über aktuelle Nachrichten rund um die Tigers – Ergebnisse, Transfers und Kader-News.

Herkunft: idowa | Weiterlesen »