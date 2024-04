Die Allianz-Arena im Fadenkreuz der IS? Das Münchner Polizeipräsidium gibt Entwarnung. Dennoch sind die Behörden in erhöhter Alarmbereitschaft. „Das sind Standardabläufe. So soll herausgefunden werden, ob möglicherweise eine Terror-Zelle auf dem Weg nach Deutschland ist.“ Weiter äußerte sich der Beamte, dass sich vor allem auf sogenanntefokussiert werde. Hierbei handelt es sich um Einzelpersonen, die sich durch Propaganda im Internet selbst radikalisieren und unabhängig vom IS handeln könnten.

Allianz-Arena München: Die Polizei München ist sich der Terror-Drohung bewusst. © Ulmer Pressebildagentur/Imagomit einem Statement. „Der in Rede stehende Sachverhalt ist den Sicherheitsbehörden des Bundes bekannt. Konkrete Hinweise auf eine Gefahrenlage liegen uns momentan nicht vor.“ Das geplante Fußballspiel zwischen dem Nachdem in Moskau ein IS-Anschlag durch vier Terroristen auf eine Konzerthalle verübt wurde, zeigte sich ganz Europa über weitere Anschläge alarmier

