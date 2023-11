Allianz-Aktie und Deutsche Telekom-Aktie: Welche ist besser?

Die Allianz-Aktie und die Deutsche Telekom-Aktie gelten als ziemlich sicher und gleichzeitig renditestark. Bis zu 187 Prozent Gewinn gab es mit einem der beiden Papiere in den vergangenen 10 Jahren. Welche deutsche Aktie sich jetzt mehr lohnt. Sie sind nicht nur bei deutschen Anlegern sehr beliebt, sondern auch sehr lukrativ: Die Aktien der Deutsche Telekom und der Allianz.

Auf Sicht der vergangenen 12 Monate brachte die Allianz-Aktie inklusive reinvestierter Dividende 20,34 Prozent Rendite und die Deutsche Telekom 15,6 Prozent. Schaut man sich die vergangenen fünf Jahre an, so waren es 55,4 Prozent bei der Allianz und 73,1 Prozent bei der Deutschen Telekom. Und auf Sicht der vergangenen zehn Jahre lautet das Ergebnis 186,9 Prozent für die Allianz und 181,7 Prozent für die Deutsche Telekom. Doch können diese Super-Renditen auch in Zukunft gebracht werden? Welche Aktie ist jetzt besser?Im Chart sieht die Aktie der Deutschen Telekom wieder sehr gut au





