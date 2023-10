Allerheiligen 2023: Diese Geschäfte sind am Feiertag geöffnet

Beschreibung anzeigenAls stiller Feiertag unterliegt er zum Teil besonderen Regelnfreuen: in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Doch das heißt auch, dass die meisten Geschäfte an dem Tag geschlossen sind. Es gibt allerdings Ausnahmen.Dieses Jahr fällt Allerheiligen (1. November) auf einen Mittwoch. Wer den Einkauf vergessen hat, kann allerdings auf Alternativen zurückzugreifen.

Läden, die gewisse Produkte verkaufen, dürfen auch an Allerheiligen ihre Türen in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Co. öffnen. Dazu gehören Produkte für den Reisebedarf, Tabak, Blumen und Zeitschriften oder Zeitungen. Welche Läden in den betroffenen(maximal sechs Stunden) und Verkaufsstellen von Zeitungen (maximal fünf Stunden) öffnen.

