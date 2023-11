All for One Group erweitert Top-Management

Die erfahrene Managerin Ursula Porth wechselt von der Software AG, wo sie zuletzt als Senior Vice President HR die globalen Bereiche Business Partnering, Talent Acquisition, People Development, Global Learning und Culture verantwortete.

Als CHRO der All for One Group leitet Ursula Porth das HR-Ressort mit allen Themen und Bereichen und zeigt sich für die gruppenweit knapp 3000 Beschäftigten verantwortlich."Ich freue mich sehr, mit meinem HR Team und meinen Executive Kollegen nachhaltig zum Unternehmenserfolg beizutragen und All for One zu einem internationalen, hochattraktiven Arbeitgeber weiterzuentwickeln.

In seiner Funktion als Chief Strategy Officer verantwortet Christian Hopfner zukünftig Strategie und Portfolio, IT und Prozesse sowie das Ecosytem der Gruppe. Der erfahrene Manager ist seit 2014 an Bord von All for One und baute u. a. das Corporate Development innerhalb der Gruppe erfolgreich auf und aus. Zuvor war er vierzehn Jahre in der Schweiz als internationaler Projektmanager im SAP-Umfeld tätig.

Die Verantwortungsbereiche der Group Executives Carsten Lange und Ralf Linha werden im Zuge der Erweiterung des Top-Managements ausgebaut. So übernimmt Carsten Lange als Chief Commercial Officer die gruppenweite Verantwortung für Kunden, den Markt sowie das Projektgeschäft. Ralf Linha verantwortet als COO u a. die Delivery, Services & Support sowie Technologie und Cloud-Strategie der gesamten Gruppe.

Co-CEO Michal Zitz:"Wir verfolgen mit der All for One Group ein klares Zielbild - Richtung Kunden und Markt, Richtung Investoren und als Arbeitgeber. Mit der Erweiterung unseres Top-Managements sind wir bestens aufgestellt und hochmotiviert, die All for One als internationalen IT-, Beratungs- und Serviceprovider zu positionieren und etablieren.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: Adhoc: Lalique Group SA: Lalique Group erwirbt Mehrheitsbeteiligung am Weingut Château Lafaurie-PeyragueyLalique Group SA / Schlagwort(e): Firmenübernahme Lalique Group erwirbt Mehrheitsbeteiligung am Weingut Château Lafaurie-Peyraguey 01.11.2023 / 07:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Dalata Hotel Group PLC: TVR-Total Voting RightsDJ Dalata Hotel Group PLC: TVR-Total Voting Rights Dalata Hotel Group PLC (DAL,DHG) Dalata Hotel Group PLC: TVR-Total Voting Rights 01-Nov-2023 / 15:54...

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren verInvestoren, die vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

BOERSENZEITUNG: Carlyle stellt Softwarefirma SER Group zum VerkaufDie US-Private-Equity-Firma Carlyle stellt das deutsche Softwareunternehmen SER Group zum Verkauf, wie die Börsen-Zeitung aus Finanzkreisen erfahren hat. Das Unternehmen aus Bonn, das auf Content Management Systeme für Firmen spezialisiert ist, könnte dabei mit rund 500 Mill. Euro bewertet werden.

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: News zu Frequentis, Croma Pharma, Research zu Rosenbauer und Erste Group (Christine Petzwinkler)Frequentis liefert das X10 Sprachkommunikationssystem an den Flugsicherungsdienstleister NAV Canada. Das Projekt stellt laut Frequentis eine der weltweit größten Installationen eines Sprachkommunikationssystems

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: SoWiTec group GmbH lädt zu Investorenkonferenz einDie SoWiTec group GmbH lädt die Inhaber ihrer Erstanleihe 2018/23 zu einer Investorenkonferenz am 02. November um 14 Uhr ein.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕