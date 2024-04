Alkoholverbot auf dem Hachmannplatz und im Bahnhof

Das Alkoholverbot gilt auf dem Hachmannplatz, genauso wie im Bahnhof und auf den öffentlichen Wegen östlich und südlich des Gebäudes. Das Verbot gilt auch auf einem schmalen Streifen an der Südseite des Gebäudes am Steintordamm. Auf der West- und Nordseite, also dem zur City zugewandten Bereich, darf weiter Alkohol getrunken werden, wie Innensenator Andy Grote (SPD) erläuterte., die zum Beispiel auch den ZOB umfasst.

Das liegt daran, dass ein Alkoholverbot gut begründet sein muss, um nicht vor Gericht zu scheitern. Also hat die Innenbehörde nachgezählt, wo sich Straftaten und Ordnungswidrigkeiten unter Alkoholeinfluss tatsächlich ballen.Die Deutsche Bahn schloss sich dem Alkoholverbot an und untersagte den Konsum auch im Bahnhof selbst. Bislang galt dort nur auf bestimmten Gleisen ein Verbot. Ausgenommen von der Neuregelung ist die Gastronomie im Bahnhofsgebäude. Erlaubt ist auch weiterhin, seinen Einkauf von Bier oder Wein in der Bahn zu transportiere

