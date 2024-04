Alkoholverbot am Hamburger Hauptbahnhof

02.04.2024

Im Bereich des Hamburger Hauptbahnhofs ist seit Dienstag das Trinken von Alkohol verboten. Der Hamburger Senat gab eine Verordnung bekannt, nach der alkoholische Getränke auf dem Heidi-Kabel- und dem Hachmannplatz weder mitgeführt noch konsumiert werden dürfen. Das Verbot gilt auch auf einem schmalen Streifen an der Südseite des Gebäudes am Steintordamm. Auf der West- und Nordseite, also dem zur City zugewandten Bereich, darf weiter Alkohol getrunken werden, wie Innensenator Andy Grote (SPD) erläuterte. Bei einem Erstverstoß gegen die Regelung droht ein Bußgeld von 40 Euro. Bei wiederholtem Verstoß kann sogar ein Bußgeld von bis zu 200 Euro fällig werden.Die Deutsche Bahn schloss sich der Maßnahme an und untersagte den Konsum auch im Bahnhof selbst. Bislang galt dort nur auf bestimmten Gleisen ein Verbot. Ausgenommen von der Neuregelung ist die Gastronomie im Bahnhofsgebäude

