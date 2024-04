Alkoholsucht und Depression: Häufige psychische Erkrankungen in Deutschland

Jede dritte Erwachsene leidet im Laufe eines Jahres an einer psychischen Erkrankung, informiert die Bundespsychotherapeutenkammer. Ein Leiden ist besonders weit verbreitet.Alkoholsucht zählt zu den am dritthäufigsten diagnostizierten psychischen Leiden. Mit der Medikamentenabhängigkeit zusammen entfallen 5,7 Prozent der Diagnosen auf die Alkoholabhängigkeit. Etwa jeder siebte Erwachsene trinkt Alkohol in gesundheitlich riskanten Mengen.

Damit ist Alkohol nach Nikotin das häufigste Suchtmittel in Deutschland, so die Bundes Psychotherapeuten Kammer. 1,8 Millionen Menschen gelten als alkoholabhängig, weitere 1,6 Millionen trinken Alkohol in schädlichen Mengen, heißt es weiter. (Symbolbild) © Bode/ImagoDie sogenannten affektiven Störungen zählen zu den psychischen Erkrankungen, die am zweithäufigsten in Deutschland vorkommen. Die Depression ist wohl der bekannteste Vertreter aus dieser Grupp

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



chiemgau24 / 🏆 50. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alkoholsucht und Depression: Häufige psychische Erkrankungen in DeutschlandJede dritte Erwachsene leidet im Laufe eines Jahres an einer psychischen Erkrankung, informiert die Bundespsychotherapeutenkammer. Alkoholsucht und Depression sind besonders weit verbreitet.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Depression bis Alkoholsucht: Die häufigsten psychische KrankheitenDie Corona-Pandemie macht vor allem jungen Mädchen zu schaffen, wie die jüngste DAK-Studie offenlegt. Immer mehr sind wegen psychischen Erkrankungen in Behandlung.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Depression bis Alkoholsucht: Die häufigsten psychische KrankheitenDie Corona-Pandemie macht vor allem jungen Mädchen zu schaffen, wie die jüngste DAK-Studie offenlegt. Immer mehr sind wegen psychischen Erkrankungen in Behandlung.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Depression bis Alkoholsucht: Die häufigsten psychische KrankheitenDie Corona-Pandemie macht vor allem jungen Mädchen zu schaffen, wie die jüngste DAK-Studie offenlegt. Immer mehr sind wegen psychischen Erkrankungen in Behandlung.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Rispenhortensie jetzt schneiden: 3 häufige Fehler umgehenHortensien sind äußerst beliebt, nur was den Rückschnitt angeht, herrscht oft Unschlüssigkeit. Wir zeigen Ihnen, was Sie zum Schneiden von Hortensien wissen müssen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Keine Erholung: Drei häufige Fehler lassen Sie nachts richtig schlecht schlafenEs gibt immer wieder Nächte, die eher weniger erholsam sind. Das kann an drei Fehlern liegen, die viele Menschen schon unter dem Tag machen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »