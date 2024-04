Alkohol- und Drogenverbot am Bremer Hauptbahnhof zeigt Wirkung

In der Stadt Bremen verbietet ein Gesetz, Alkohol und Drogen am Hauptbahnhof und an weiteren Orten zu konsumieren. Nach mehr als einem halben Jahr hat das Innenressort eine vorläufige Bilanz gezogen. Bremen (dpa/lni) - Das Alkohol - und Drogen verbot am Bremer Hauptbahnhof wirkt nach vorläufiger Bewertung des Bremer Innenressort s. Das teilte das Ressort mehr als ein halbes Jahr nach Beginn des Verbots der Deutschen Presse-Agentur mit.

Demnach gibt es weniger Beschwerden von Anrainern und Bürgern als zuvor. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizisten stellten im Zeitverlauf weniger Verstöße gegen die Regeln fest. Rund 240 Bescheide nach Verstößen wurden bis zum 26. März erstellt. "Das Gesetz bietet den Einsatzkräften wie auch den Betroffenen eine klarere Rechtslage", heißt es vom Ressort. Ein Ziel des Gesetzes ist es, die Kriminalität im Bahnhofsumfeld zu senke

Bremen Hauptbahnhof Alkohol Drogen Verbot Innenressort Bilanz Beschwerden Verstöße Kriminalität

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alkohol- und Drogenverbot am wirkt laut RessortIn der Stadt Bremen verbietet ein Gesetz, Alkohol und Drogen am Hauptbahnhof und an weiteren Orten zu konsumieren. Nach mehr als einem halben Jahr hat das ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Drogenszene am Bremer Hauptbahnhof: „Das überflutet die Systeme“Rund um den Bremer Hauptbahnhof wächst die Zahl der Drogenkonsumenten – darunter sind zunehmend Flüchtlinge und Migranten. Ein Sozialträger hat deshalb eine muttersprachliche Streetwork etabliert. Doch selbst die Fachkräfte stoßen an ihre Grenzen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Für sichere Besuche der Bremer Osterwiese: Kontrollen der Bundespolizei am HauptbahnhofBremen (ots) Bremen, 23./24.03.2024 - 15:00 bis 07:00 Uhr Anlässlich des Volksfests 'Osterwiese' auf der Bremer Bürgerweide führte die Bu

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Mann zeigt Hitlergruß am Regensburger HauptbahnhofEin 39 Jahre alter Mann hat auf der Wache des Bundespolizeireviers am Regensburger Hauptbahnhof den Hitlergruß gezeigt. Die Polizisten ermitteln nun gegen den Mann wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Die Bremer Initiative 'Kino in der Neustadt' zeigt politische FilmeFür Thomas Lieberum, Pastor der Zionsgemeinde, ist die Initiative Kino in der Neustadt eine Win-win-Situation. Am 7. April läuft der Film 'War and justice'. ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Bremer Schulmuseum zeigt digitale AusstellungSechs Bremer Schulklassen haben sich mit ihren Rechten auseinandergesetzt: Ihre Arbeiten gibt es nun in einer digitalen Ausstellung zu sehen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »