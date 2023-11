Alice Weidel: Keine AfD-Regierungsbeteiligung ohne Rücknahme des Öl- und Gasheizungsverbots

„Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024 sind ein nie dagewesener Enteignungs- und Verarmungsfeldzug grüner Ideologen und Lobbyisten gegen die deutsche Mittelschicht. Daran ändern auch die kosmetischen Beruhigungspillen und die undurchsichtigen bürokratischen Zusatzregeln nichts, mit denen der Koalitionsausschuss diese Zumutung umdekoriert hat.

Vier Fünftel der Deutschen lehnen aus gutem Grund das Öl- und Gasheizungsverbot ab, das für die vorgegebenen Zwecke kontraproduktiv ist und statt angeblicher CO2-Einsparungen eine handfeste Immobilienkrise auslösen wird. Die von Habeck geplante Änderung des Gebäudeenergiegesetzes darf niemals in Kraft treten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: Alice Weidel: Nordstaaten ziehen migrationspolitische ReißleineBerlin (ots) - Die Nordstaaten Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden haben eine verstärkte Zusammenarbeit nicht nur bei der Unterbindung illegaler Migration beschlossen, sondern auch bei der

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

CITYREPORT: Alice Weidel: Nordstaaten ziehen migrationspolitische ReißleineBerlin (ots) Die Nordstaaten Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden haben eine verstärkte Zusammenarbeit nicht nur bei der Unterbindu

Herkunft: CityReport | Weiterlesen ⮕

TAZGEZWITSCHER: Auftritt im Landtag geplant: Keine U-Haft für AfD-Mann HalembaDer Haftbefehl des festgenommenen AfD-Manns Halemba wird außer Vollzug gesetzt, die Ermittlungen laufen weiter. Nun will er im Landtag auftreten.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Keine U-Haft für AfD-Politiker HalembaHaftbefehl, Flucht, Festnahme: Nach tagelanger Suche nach dem AfD-Mann Halemba wird der junge Mann festgenommen. In U-Haft kommt er aber nicht. Nun ist er in München aufgetaucht.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Nach Verhaftung: AfD-Politiker Daniel Halemba im Bayerischen LandtagKommentar von RTL-Politikchef Nikolaus Blome

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: AfD-Politiker Daniel Halemba: Verfassungsgerichthof weist Anträge abDie Festnahme des AfD-Politikers Daniel Halemba am Montag war rechtens. Das hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof entschieden und damit zwei Anträge vom Anwalt des Politikers und der AfD-Landtagsfraktion abgewiesen.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕