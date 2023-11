Alibaba prescht auch im Unterhaltungsbereich vor

Der chinesische Internetriese Alibaba hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 breit aufgestellt. Neben der B2B-Plattform Alibaba.com betreibt das Unternehmen auch den Amazon-Konkurrenten AliExpress. Darüber hinaus ist Alibaba in den Bereichen Logistik, Cloudspeicher und Entertainment tätig. Zu letzterem gehört unter anderem die Video-Plattform Youku und die Filmgesellschaft Alibaba Pictures.

Nun hat Alibaba eine Kooperation mit T&B Media Global angekündigt und drängt somit auch in den Unterhaltungsbereich vor. Dies könnte eine Gefahr für etablierte Unternehmen wie Netflix und Amazon darstellen





FinanzenNet » / 🏆 34. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alibaba und T&B Media Global kündigen Partnerschaft an, um die thailändisch-chinesische Unterhaltungsindustrie neu zu definierenPeking (ots/PRNewswire) - Alibaba Pictures und T&B Media Global kündigen gemeinsam mit dem thailändischen Premierminister Srettha Thavisin eine bahnbrechende Partnerschaft an, die den thailändisch-chinesischen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Alibaba-Aktie: Jack Ma überzeugt: Er würde heute nie einen Job bei Alibaba bekommen2019 ging Alibaba-Gründer Jack Ma nach einem erfolgreichen Arbeitsleben in den Ruhestand. Doch auch er hatte anfangs zu kämpfen und gab nun zu, dass er heute niemals einen Job bei Alibaba bekommen hätte.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein ProSiebenSat1 Media SE-Investment vonSo viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Anlegern gebracht.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein ProSiebenSat1 Media SE-Investment vonSo viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Investoren gebracht.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

EQS-DD: ad pepper media International N.V.: Euro Serve Media GmbH, KaufMeldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 03.11.2023 / 16:30 CET/CEST Für

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Alibaba mit starkem Plus von 2,93 ProzentAm Dienstag konnte Alibaba einen Anstieg von 2,93 Prozent verzeichnen. Doch das übergeordnete Bild hat sich nur leicht verbessert. Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »