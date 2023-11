Alexander Zverevs ungewöhnliche Saison und bevorstehender Urlaub

Alexander Zverev ist unglücklich bei den ATP Finals ausgeschieden. Dennoch kann der 26-Jährige zufrieden auf seine ungewöhnliche Saison zurückblicken. Denn seine schwere Bänderverletzung aus dem Vorjahr wirkte sehr lange nach. Von Jörg Strohschein Schon am Dienstag (21.11.2023) wird der Flieger in Richtung Malediven abheben. An Bord sein wird Alexander Zverev samt Familie und seinem Trainerstaff.

Da trifft es sich ganz gut, dass Zverevs Vater Alexander Senior der Cheftrainer ist und Bruder Mischa Manager und Sparringspartner. Außerdem noch dabei ist wohl Sergei Bubka Junior als Jugendfreund, Manager und Hittingpartner. Damit bleibt die Reisegruppe, anders als das bei bei anderen Tennisprofis in ähnlicher Konstellation der Fall wäre, eher überschaubar. Die Zverevs erledigen die sportlichen Herausforderungen für Alexander Junior seit jeher gerne im engsten Familienkreis. Und so wollen sie auch das kommende Jahr, die kommende Tennissaison, angehen. 'Das könnte interessant werden', sagte Zverev nach seinem unglücklichen Ausscheiden bei den ATP Finals in Turin am Freitagaben





