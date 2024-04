Alexander Zverev verpasst ersten Doppeltitel seit fünf Jahren

Tennis -Olympiasieger Alexander Zverev hat seinen ersten Doppeltitel auf der ATP-Tour seit fünf Jahren verpasst. Der Hamburger verlor beim ATP-Masters in Monte Carlo an der Seite des Brasilianers Marcelo Melo im Finale gegen die Belgier Sander Gille und Joran Vliegen 7:5, 3:6, 5:10. Zverev muss damit weiter auf seinen insgesamt dritten Turniersieg im Doppel warten. Die Titel in Montpellier 2017 und in Acapulco 2019 hatte er jeweils mit seinem älteren Bruder Mischa geholt.

In der Einzelkonkurrenz von Monte Carlo war er im Achtelfinale am Griechen Stefanos Tsitsipas gescheitert. Wenig Chance gegen Gille und VliegenIm Doppel-Finale legten Zverev und Melo mit einem Break zum 6:5 den Grundstein für den Gewinn des ersten Satzes. Im zweiten Durchgang liefen sie dann von Beginn an einem Rückstand hinterher, und auch im Matchtiebreak sah es schnell schlecht aus für den Deutschen und seinen routinierten Partner.

Alexander Zverev Tennis ATP-Masters Monte Carlo Doppeltitel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zverev & Marcelo Melo verlieren das Doppel-Finale in Monte CarloTennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seinen ersten Doppeltitel auf der ATP-Tour seit fünf Jahren verpasst.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Zverev verpasst ersten Doppeltitel seit 2019Nach seinem Achtelfinal-Aus im Einzel erreichte Alexander Zverev beim ATP Masters in Monte Carlo im Doppel das Endspiel - verlor es am Sonntag aber knapp.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

ATP Masters Monte Carlo: Alexander Zverev meistert Auftakthürde gegen Ofner - Jan-Lennard Struff siegt gegen CoricAlexander Zverev hat seine Auftakthürde beim Masters in Monaco souverän gemeistert. Der Deutsche bezwang den Österreicher Sebastian Ofner mit 6:3, 6:4.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

ATP-Masters Miami: Alexander Zverev nach Sieg gegen Christopher Eubanks im Achtelfinale - mühevoller BeginnAlexander Zverev hat das Achtelfinale beim Masters in Miami erreicht. Der an Position vier gesetzte Hamburger setzte sich gegen Christopher Eubanks durch.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Monte Carlo: Alexander Zverev und Marcelo Melo verlieren Doppelfinale gegen Sandor Gillé und Joran VliegenAlexander Zverev hat seinen ersten Masters-Titel im Doppel knapp verpasst. Im Endspiel in Monte Carlo unterlagen er und Marcelo Melo zwei Belgiern.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Tennis Monte Carlo: Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas im LivetickerNach seinem souveränen Sieg über den Österreicher Sebastian Ofner, bekommt es Alexander Zverev am Donnerstag im Achtelfinale des ATP-Masters von Monte Carlo mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun. Das Match im Liveticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »