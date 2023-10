Alexander Zverev verliert Viertelfinale in Wien gegen Andrey Rublev

27.10.2023 22:42:00 / Herkunft: SkySportDE

Nach sieben Siegen in Folge ist die Wiener Erfolgsserie von Alexander Zverev gerissen. Der Tennis-Olympiasieger unterlag im Viertelfinale des ATP-Turniers dem an Position drei gesetzten Russen Andrey Rublev am Freitagabend 1:6, 7:6 (7:5), 6:3.