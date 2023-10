Alexander Zverev scheitert im Viertelfinale von Wien an Andrey Rublev - Rückschlag im Kampf um ATP Finals

Alexander Zverev hat den Einzug ins Halbfinale beim ATP-Turnier in Wien verpasst.

Der Hamburger unterlag im Viertelfinale Andrey Rublev (Russland) 1:6, 7:6 (7:5), 3:6 und schaffte es nicht, im Kampf um die Teilnahme an den ATP Finals weitere Punkte zu sammeln. Während Zverev die Heimreise antreten muss, bekommt es Rublev im Halbfinale mit Frances Tiafoe (USA) oder Jannik Sinner (Italien) zu tun.

Weiterlesen:

Eurosport_DE »

Zverev im Viertelfinale von WienAlexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht. Weiterlesen ⮕

Zverev zieht in Wien locker ins Viertelfinale einAlexander Zverev hat sein kleines Tief vorerst überwunden. In Wien zeigt der Olympiasieger eine starke Vorstellung. Weiterlesen ⮕

Zverev zieht in Wien locker ins Viertelfinale einAlexander Zverev hat sein kleines Tief vorerst überwunden. In Wien zeigt der Olympiasieger eine starke Vorstellung. Weiterlesen ⮕

ATP Wien: Andrey Rublev qualifiziert sich für Finals-Turnier - Viertelfinal-Duell mit Alexander ZverevMit Andrey Rublev hat sich ein fünfter Teilnehmer für die ATP-Finals in Turin qualifiziert. Beim Turnier in Wien bezwang er Matteo Arnaldi in zwei Sätzen. Weiterlesen ⮕

Carlos Alcaraz atmet auf: Teilnahme bei Masters in Paris-Bercy und ATP Finals in Turin nicht gefährdetAlexander Zverev hat beim Turnier in Wien durch einen Erfolg gegen Cameron Norrie das Viertelfinale erreicht und damit wichtige Punkte für die Finals geholt. Weiterlesen ⮕

Rublev im Liveticker - ATP-Turnier in Wien: Viertelfinal-Match ab 17.30Alexander Zverev hat sein kleines Tief vorerst überwunden. In Wien zeigt der Olympiasieger eine starke Vorstellung. Im Viertelfinale des ATP-Turniers muss Zverev nun gegen Andrej Rublev ran. Zieht Deutschlands Nummer eins ins Halbfinale ein? Das Match im Liveticker. Weiterlesen ⮕