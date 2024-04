Alexander Hold leidet an Prostatakrebs

Es ist eine erschütternde Diagnose , die Alexander Hold am 5. April 2024 öffentlich macht. Der ehemalige TV-Richter und heutige Politiker leidet an Prostatakrebs ., 62, gibt nicht auf. Der ehemalige TV-Richter, Jurist und Politiker macht am 5. April in München eine schwere Diagnose öffentlich: Er leidet unter Prostatakrebs . Das Portal 'Focus' zitiert ihn wie folgt: 'Das Karzinom ist bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die OP herausfordernd wird.

Welche weiteren Therapien danach noch erforderlich werden, wird sich nach der OP zeigen.' Den Informationen der Website zufolge wolle sich Hold noch im April diesen Jahres einem Eingriff unterziehen. Die Diagnose habe man ihm nach einer Routine-Untersuchung gestellt, erklärt Hold weiter, der aktuell der amtierende Vizepräsident des bayerischen Landtags is

