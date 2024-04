Alexander Hold erkrankt an Prostatakrebs

Der frühere Fernsehrichter Alexander Hold ist eigenen Angaben zufolge an Prostatakrebs erkrankt. „Mir ging es wie den meisten Menschen - man verdrängt die Möglichkeit einer schweren Erkrankung“, erklärte der heutige bayerische Landtagsvizepräsident und Abgeordnete der Freien Wähler am Freitag auf seiner Webseite. „Umso größer ist dann der Paukenschlag, den so eine Diagnose auslöst“, fügte der 62-Jährige hinzu.

Alexander Hold hat Krebs: „Schaue sehr zuversichtlich in die Zukunft“ Der bösartige Tumor müsse noch im April operativ entfernt werden. „Das Karzinom ist bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die OP herausfordernd wird“, erklärte Hold weiter. „Ich schaue aber sehr zuversichtlich in die Zukunft.“ Er werde für einen längeren Zeitraum jedoch „nicht die gewohnte Präsenz“ zeigen können. Hold mahnte dabei zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. „Ob Brust, Urologie, Darm- oder Hautkrebs - gehen Sie bitte zur Vorsorge, frühzeitig und regelmäßig“, erklärte Hol

Alexander Hold Prostatakrebs Diagnose Operation Vorsorgeuntersuchungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Richter Alexander Hold hat Prostatakrebs - Schock-Diagnose!Diese Diagnose stellt Alexander Hold vor seine wohl größte Herausforderung! Warum er nun mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit geht.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Alexander Hold: Früherer Fernsehrichter ist an Prostatakrebs erkranktAlexander Hold wurde als Richter im TV bekannt. Inzwischen ist er Mitglied des Bayerischen Landtags. Der 62-Jährige machte jetzt eine Prostatakrebs-Erkran...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Richter Alexander Hold an Prostatakrebs erkrankt - emotionaler AppellIm TV sorgte Richter Alexander Hold für Recht und Ordnung. Nun spricht er erneut ein Machtwort: Weil er selbst an Krebs erkrankt ist, wünscht er sich, dass die Menschen zur Vorsorgeuntersuchung gehen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Alexander Hold leidet an ProstatakrebsDer ehemalige TV-Richter und Politiker Alexander Hold hat öffentlich gemacht, dass er an Prostatakrebs leidet. Er plant, sich noch im April einer Operation zu unterziehen.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Prostatakrebs: Längere Lebensqualität bei metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs mit Radiopharmakon 177Lu-PSMA-617Prostatakrebs: Längere Lebensqualität bei metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs mit Radiopharmakon 177Lu-PSMA-617

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Prostatakrebs: Metaanalyse: Metastasen-gerichtete Therapie bei Prostatakrebs vielversprechendProstatakrebs: Metaanalyse: Metastasen-gerichtete Therapie bei Prostatakrebs vielversprechend

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »