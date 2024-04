Alexander Ehl für WM-Vorbereitung nominiert

Der 24-Jährige ist dabei, wenn sich das Team des Deutschen Eishockey -Bundes ab nächster Woche auf die WM vorbereitet. Bleibt er bis zum Ende dabei, wäre es bereits Ehls dritte WM. Vergangenes Jahr gewann er die Silbermedaille. Alexander Ehl darf von seiner dritten WM-Teilnahme träumen. Der 24 Jahre alte Stürmer der Düsseldorfer EG wurde von Eishockey -Bundestrainer Harold Kreis am Freitag für die erste Phase der WM-Vorbereitung nominiert.

Weitere aktuelle DEG-Spieler sind nicht dabei, in Daniel Fischbuch und Alexander Karachun aber noch zwei ehemalige Düsseldorfer.Ehl war auch vergangenes Jahr dabei, als die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Finnland ihre erste WM-Medaille seit 70 Jahren gewann. Ehl machte jedes Spiel, lief in der Reihe neben NHL-Spieler Nico Sturm und Samuel Soramies auf und spielte ein starkes Turnier. Erst im Finale wurde das deutsche Team von(2:5) gestoppt, durfte sich aber über die Silbermedaille freue

Alexander Ehl WM-Vorbereitung Eishockey Deutsche Eishockey-Bund

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Paul Alexander und die Eiserne Lunge: Der Mann, der sich selbst das Atmen beibrachte72 Jahres seines Lebens verbrachte Polio-Patient Paul Alexander in einer Eisernen Lunge, ehe er diese Woche an einer Corona-Infektion starb. Von einem Man...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Erstes Baby: Das machen fast alle Paare bei der Vorbereitung falschNeueltern googeln stundenlang Kinderwagen und Babybodies. Nur für das wichtigste Thema nehmen sie sich keine Zeit, warnt eine Familienpsychologin. Sie gibt Tipps, wie das besser geht.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Neuer Laborbereich an der Uni Augsburg: Vorbereitung auf die nächste PandemieAn der Uni Augsburg eröffnet am Montag ein neuer Laborbereich, in dem die Verbreitung von Viren erforscht wird. Ein Ziel: Frühwarnsysteme entwickeln. Wie wahrscheinlich ist eine neue Pandemie?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Übungsreihe EUROMED zur Vorbereitung der UEFA EURO 2024Zur Vorbereitung der Fußball Europameisterschaft, die im Juni/Juli 2024 in zahlreichen deutschen Städten ausgetragen wird, entwickeln die Sicherheitsbehörden ein übergreifendes nationales Sicherheitskonzept.

Herkunft: esutde - 🏆 49. / 63 Weiterlesen »